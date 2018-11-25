2018/11/25 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركزي يكشف عن وجود أكثر من 40 ترليون دينار خارج البنوك العراقية

بغداد/...



كشف البنك المركزي العراقي، الأحد، أن الكتلة النقدية خارج البنوك العراقية خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من 40 ترليون دينار.

وذكر البنك في إحصائية رسمية له اطلعت عليها "عين العراق نيوز"، أن "كمية العملة خارج البنوك بلغت خلال شهر تشرين الأول 40 ترليون و723 مليار دينار"، مبيناً أن "هذه الكمية ارتفعت عن شهر ايلول الذي بلغت فيه 39 ترليون و815 مليار و884 مليون دينار".

وأضاف البنك، أن "أعلى مستوى لكمية العملة خارج البنوك خلال الثلاث سنوات الماضية كانت في شهر كانون الأول عام 2016 حيث بلغت 42 ترليون و75 مليار دينار، في حين بلغت أقل مستوى لكمية العملة خلال هذه الفترة في حزيران 2016 والتي بلغت فيها 35 ترليون و168 مليار دينار".

وطرح البنك المركزي في 2011 مشروع حذف الاصفار من اجل هيكلة العملة والتي اعتبرها البنك بانها ستنقل العراق من بلد الترليونات الى المليارات، الا ان المشروع لاقى اعتراضا كبيرا من قبل المختصين والسياسيين في البرلمان.انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي يكشف عن وجود أكثر من 40 ترليون دينار خارج البنوك العراقية) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي يكشف عن وجود أكثر من 40 ترليون دينار خارج البنوك العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).