جاسم محمد كاظم - شكرا للاحتباس الحراري

2018/11/25 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم تعودنا سماع وتصديق كل شي تقوله ناسا بخصوص الفلك والطقس وأخبار الكواكب وإذا قالت ناسا فصدقوها فالصدق الصدق ما تقوله نوسة .لكن ناسا حالها حال أي مؤسسة رأسمالية تخفي الكثير ولا تفصح ألا بالقليل والقليل جدا جدا .ناسا وكل علماء الأرصاد ومختبرات البحث تكلمت حدد الملل بتخمة الكلمات عن الاحتباس الحراري وكيف سيسخن جو الأرض منذ منتصف القرن العشرين وربما سيصل في غضون......

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