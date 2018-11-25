تصديق اعترافات متهمة بانتحال صفة محامية تروج معاملات ذوي قتلى الارهابيين

2018/11/25 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس صدقت محكمة تحقيق بعقوبة، الاحد، اعترافات متهمة انتحلت صفة محامية وروجت معاملات تعويضية لذوي قتلى الإرهابيين في ديالى.وذكر بيان لإعلام القضاء، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (25 تشرين الثاني 2018)، أن “محكمة تحقيق بعقوبة صدقت اعترافات متهمة تقوم بترويج معاملات لذوي قتلى الإرهاب من خلال التزوير واستحصال منحة ذوي الشهداء”.[…]

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