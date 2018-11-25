بدء حملة لإزالة ما تبقى من مخلفات داعش والحرب في المدينة القديمة في الموصل

2018/11/25 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىاطلقت الحكومة المحلية في محافظة نينوى حملة لإزالة ما تبقى من مخلفات تنظيم داعش والحرب لتحرير المدينة في لمنطقة القديمة في الموصل.

وقال محافظ نينوى نوفل العاكوب في مؤتمر صحفي في منطقة النبي جرجيس في المدينة القديمة وسط الموصل “انتظرنا كثيرا وصول الدعم والاموال من الحكومة المركزية لإكمال عملية رفع الانقاض ومخلفات تنظيم داعش في مدينة الموصل، لكننا لم نستلم اي مخصصات أو دعم”.

واضاف “قررنا اطلاق حملة كبرى لازالة ما تبقى من مخلفات تنظيم داعش وكذلك انقاض المباني والدور بسبب العمليات العسكرية، ورفع العبوات والمخلفات الحربية وكذلك الجثث، واستنفار الكثير من الاليات والجرافات”.

واوضح “تم تشكيل فريق من البلدية والمجاري والماء والكهباء والطب العدلي والدفاع المدني والجهد الهندسي للجيش العراقي للعمل بشكل متناسق وبدأ العمل اليوم لرفع الانقاض للمساهمة بإعادة الحياة بالامكانيات الذاتية المتوفرة في المحافظة”.

وحظر المؤتمر نائب المحافظ حسن العلاف وقائمقام الموصل زهير الاعرجي ورئيس مركز الاستخباري في نينوى وقائد الفرقة 20 في الجيش العراقي.

من جنبه قال الاعرجي “رسالتي لكل من يريد الاساءة الى نينوى وموطني نينوى ولحكومة المحلية أن يحضر الى نينوى ويتحدث وليس من خلف مكرفون الاعلام، نينوى دفعت ثمن الصراعات السياسيات ودخلها داعش”.

واضاف ليسألوا ماذا قدمت الحكومة العراقية لنينوى على مستوى الوزارات وما هي المبالغ التي قدمت على “كلمة” هم اتفقوا عليها وهي ان “نينوى منكوبة”، موازنة 2019 موازنة مخجلة جدا”.

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