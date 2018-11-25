رئاسة البرلمان تتسلم طلباً نيابياً لإعادة فتح ملف مجزرة سبايكر

2018/11/25 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون علي غاوي، الأحد، عن تقديم طلب موقع من 50 نائبا الى رئاسة مجلس النواب لإعادة فتح ملف مجزرة سبايكر الذي راح ضحيته أكثر من 1700 شاب عراقي في حزيران 2014.وقال غاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “تم تقديم طلب موقع من 50 نائبا الى رئاسة مجلس النواب خلال جلسة […]

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