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أزمة ألبا تقربه من يوفنتوس
2018/11/25 | 14:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعرب ظهير برشلونة الإسباني، جوردي ألبا، عن اندهاشه من مسألة عدم وجود محادثات حتى الآن من إدارة الفريق الكتالوني، لتجديد عقده.وأفاد التقرير، بأن "يوفنتوس الإيطالي، يعد الوجهة الأولى المحتملة لألبا، حيث يسعى البيانكونيري لإيجاد بديل لظهيره البرازيلي أليكس ساندرو".

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