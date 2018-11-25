وزارة الموارد المائية العراقية: الأمطار والسيول هي بشائر خير على بلدنا

2018/11/25 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية اليوم، الأحد 25 تشرين الثاني 2018، أن تصريف المياه بنهر دجلة قد زاد بسبب الأمطار، وأضافت "هذه الأمطار والسيول هي بشائر خير على بلدنا".ففي بيان لها اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية أن "البلاد شهدت سقوط أمطار غزيرة في مناطق متفرقة نتجت عنها سيول أغلبها وردت الى نهر دجلة في القاطع الشمالي"، وأشارت إلى "تصريف النهر وصل الى أكثر من 3000 متر مكعب في الثانية".وقالت الوزارة في بيانها إن "هذه الكميات (الإضافية من المياه) سيتم تحويلها الى منخفض الثرثار لتعزيز الخزين المائي ورفد نهر الفرات عند الحاجة"، وأنها "استنفرت جهودها كافة لإمرار الموجة بسلام، حيث أن هناك معلومات تشير بأن كميات من السيول سترد من الجانب الشرقي للبلاد في محافظتي واسط وميسان وان الجهود مستنفرة في هذه القواطع لاستيعاب مياه السيول والاستفادة منها في تغذية أهوار جنوب العراق وشط العرب الذي انخفضت فيه التراكيز الملحية بشكل كبير وأخذ يعود الى وضعه الطبيعي".وجاء في بيان وزارة الموارد المائية العراقية أن "هذه الأمطار والسيول هي بشائر خير على بلدنا العزيز وستنعكس بشكل إيجابي على الواقع الزراعي والبيئي وتعزيز الخزين المائي وإنجاح الخطط الزراعية الشتوية والصيفية".يذكر أن أمطاراً فيضانية هطلت على مناطق واسعة من العراق خلال الأيام الأخيرة وكانت هناك تحذيرات من السيول والفيضانات، نتيجة تأثر البلاد بالسحب الركامية الرعدية المحملة بكميات كبيرة جداً من الأمطار، وتسببت بخسائر في الأرواح إلى جانب أضرار مادية كبيرة.

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