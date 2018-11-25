2018/11/25 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظىة بغداد, اليوم الأحد, عن الاجراءات المتبعة في دخول السيارات الى الطرق المفتوحة الى المنطقة الخضراء, مشيرا الى ان سيارات الصالون والتكسي هي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على انواع السيارات المسموح دخولها لشوارع الخضراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على انواع السيارات المسموح دخولها لشوارع الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).