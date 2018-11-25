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تعرف على انواع السيارات المسموح دخولها لشوارع الخضراء
2018/11/25 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مجلس محافظىة بغداد, اليوم الأحد, عن الاجراءات المتبعة في دخول السيارات الى الطرق المفتوحة الى المنطقة الخضراء, مشيرا الى ان سيارات الصالون والتكسي هي

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