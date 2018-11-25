الامطار تتسبب بضرر اكثر من 100 منزل في الشرقاط بصلاح الدين

2018/11/25 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائممقام قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين علي الدودح، اليوم الأحد، عن تضرر أكثر من 100 منزل جراء السيول والامطار التي تعرض لها القضاء، فيما

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