English | وظائف


الحداد يزور مقر بدر النيابية ويلتقي رئيسها الكعبي
2018/11/25 | 14:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

استقبل رئيس كتلة بدر النيابية, النائب حسن شاكر الكعبي, اليوم الاحد, النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد.

وذكر بيان مقتضب للكتلة تلقى موقع "الغدير", نسخة منه, انه" زار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب, الدكتور بشير حداد مقر كتلة بدر النيابية في بغداد", مبينا ان" الكعبي كان في استقبال الحداد".واضاف البيان, انه" تم مناقشة اهم الملفات واخر مستجدات العملية السياسية وسبل النهوض بواقع عمل البرلمان العراقي لخدمة ابناء العراق".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد يزور مقر بدر النيابية ويلتقي رئيسها الكعبي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد يزور مقر بدر النيابية ويلتقي رئيسها الكعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ كروس يعلق بشأن هزيمة ريال مدريد امام ايبار
⋙ هذه آخر حصيلة لضحايا السيول في مختلف المحافظات
⋙ الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على تجار مخدرات في الرطبة
⋙ لجنة تعديلات النظام الداخلي للبرلمان تنهي تعديل صلاحيات اللجان النيابية
⋙ زعماء أوروبا يصادقون على اتفاق خروج بريطانيا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | ليث الدليمي: أصدرنا قراراً بحسم موضوع إعادة النازحين وإنهاء ملفهم
⋙ شاهد بالفيديو | نشرة أخبار المنتصف 25-11-2018
⋙ بالصور.. هذا حال منازل قضاء النعمانية في واسط !
الأكثر شيوعا