الحداد يزور مقر بدر النيابية ويلتقي رئيسها الكعبي

2018/11/25 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس كتلة بدر النيابية, النائب حسن شاكر الكعبي, اليوم الاحد, النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد.

وذكر بيان مقتضب للكتلة تلقى موقع "الغدير", نسخة منه, انه" زار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب, الدكتور بشير حداد مقر كتلة بدر النيابية في بغداد", مبينا ان" الكعبي كان في استقبال الحداد".واضاف البيان, انه" تم مناقشة اهم الملفات واخر مستجدات العملية السياسية وسبل النهوض بواقع عمل البرلمان العراقي لخدمة ابناء العراق".انتهى..م.ر

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