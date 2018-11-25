دي يونج: لا يجوز مقارنتي بكرويف

2018/11/25 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر رفض فرينكي دي يونج، نجم أياكس وهولندا، الشاب المقارنات التي بدأت تًطرح من قبل الصحافة بينه وبين الأسطورة الهولندية يوهان كرويف.

وأصبح دي يونج من أكثر الأسماء المطلوبة في أوروبا بعد صعوده وتطوره الكبير مع أياكس والمنتخب الهولندي بالآونة الأخيرة.

وقال الشاب مع "دي تيليجراف": "عشت أسبوعاً مميزا مع المنتخب، تأهلنا للدور المقبل بدوري الأمم وهذا أمر عظيم".



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وواصل: "أعرف أن هذا سيدفع البعض للحديث، ولكن بعض تلك الأحاديث كان يفوق المتوقع صراحة".

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📢دانييلي أنجيليتشي رئيس بوكا جونيورز: يجب أن نشعر بالخجل مما حدث كمجتمع، رأينا ما حدث من إصابات والوضع الصعب للاعبين، بعض لاعبي فريقي فقدوا القدرة على التنفس بالحافلة.



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— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 25, 2018بونوتشي: رونالدو هو أفضل لاعب في العالم

وأكمل دي يونج: "من الجيد سمع التهاني وأحاول التركيز، ولكن أن أقارن مع كرويف هذا صعب".

وختم: "لست حتى قريباً من مستواه ولن أصل، لذا لا يجب أن نصنع الأوهام".

وبدوره أظهر ماتياس دي ليخت، زميل دي يونج في أياكس وهولندا، تواضعاً كبيراً عن سؤاله عن ترشيحه لجائزة الفتى الذهبي: "أنا فتى عادي وليس ذهبياً، الفوز سيكون أمراً رائعاً ولكني متواضع وأركز على اللقاء المقبل".

ويلعب أياكس في المباراة المقبلة مع آيك أثينا اليوناني ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

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