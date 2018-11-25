English | وظائف


الحبس الشديد والسجن لثلاثة من المتاجرين بالمخدرات بينهم امرأة في بغداد
2018/11/25 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة، اليوم الأحد، صدور أحكام بالحبس الشديد على امرأة و السجن لمدان لمدة 6 سنوات بتهمة المتاجرة بالمخدرات، فيما أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما آخر بالسجن 7 سنوات بحق مدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس الشديد والسجن لثلاثة من المتاجرين بالمخدرات بينهم امرأة في بغداد) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس الشديد والسجن لثلاثة من المتاجرين بالمخدرات بينهم امرأة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ زعماء أوروبا يصادقون على اتفاق خروج بريطانيا
⋙ العثور على 16 عبوة ناسفة وتطهير 20 دارا سكنيا شرقي الانبار
⋙ إنتحلت صفة محامية في العراق لتواجه مصيرها
⋙ الانتهاء من تعديل صلاحيات اللجان النيابية
⋙ الدفاع المدني في النجف يتخذ اجراءات احترازية تحسبا لوصول موجات السيول
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | ليث الدليمي: أصدرنا قراراً بحسم موضوع إعادة النازحين وإنهاء ملفهم
⋙ شاهد بالفيديو | نشرة أخبار المنتصف 25-11-2018
⋙ بالصور.. هذا حال منازل قضاء النعمانية في واسط !
الأكثر شيوعا