الحبس الشديد والسجن لثلاثة من المتاجرين بالمخدرات بينهم امرأة في بغداد

2018/11/25 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة، اليوم الأحد، صدور أحكام بالحبس الشديد على امرأة و السجن لمدان لمدة 6 سنوات بتهمة المتاجرة بالمخدرات، فيما أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما آخر بالسجن 7 سنوات بحق مدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، […]

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