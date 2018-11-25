2018/11/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أكدت وزارة الموارد المائية أن الوضع المائي مطمئن وان السيول التي وردت من الجهة الشرقية للعراق مسيطر عليها وبدأت بالانحسار ووجهت نحو خزنها في هور الشويجة وتصريفها الى نهر دجلة من فتحتي النشامة وام الجري.وعقد وزير الموارد المائية جمال العادلي، إجتماعاً طارئاً لخلية الازمة المشكلة لدرء خطر الفيضان بحضور المسؤولين في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية توضح موقف الوضع المائي الوارد من إيران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية توضح موقف الوضع المائي الوارد من إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).