2018/11/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعا رئيس تحالف الاصلاح عمار الحكيم، اليوم الأحد، الى استنفار الجهود لإغاثة المنكوبين من موجة السيول في واسط.قال الحكيم في بيان تلقت " الغد برس" نسخة منه، "إننا تابعُ بقلقٍ بالغٍ أزمةَ السيول التي تشهدها عددٌ من محافظاتنا العزيزة ولاسيما محافظةُ واسط التي كان لها النصيبُ الوافر من حجمِ الخسائر جرائها".

وأضاف "من هنا ندعو الحكومةَ الموقرة إلى استنفارِ كامل جهودها الوزارية لإغاثةِ أهلنا هناك"، داعيا الى "حثُ المنظماتِ الإنسانية والفعالياتِ المجتمعية إلى مساندةِ الجهود الحكومية لمدِّ يد العون والمساعدة للمنكوبين نتيجة اشتداد موجة السيول ووقوع العديد من النواحي والقرى تحت طائلةِ الحصار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يدعو الى استنفار الجهود لإغاثة المنكوبين من موجة السيول في واسط ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يدعو الى استنفار الجهود لإغاثة المنكوبين من موجة السيول في واسط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).