الموارد المائية تؤكد سيطرتها على السيول القادمة من شرقي البلاد

2018/11/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الاحد، أن الوضع المائي مطمئن وان السيول التي وردت من الجهة الشرقية للعراق مسيطر عليها وبدأت بالانحسار، موجهه نحو خزنها في هور الشويجة وتصريفها الى نهر دجلة من فتحتي النشامة وام الجري.

وذكر بيان للوزارة، تلقت الغد برس" نسخة منه، ان "وزير الموارد المائية، جمال العادلي ترأس اجتماع لخلية الازمة المشكلة لدرء خطر الفيضان، بحضور المسؤولين في الوزارة المعنيين بالشأن المائي، في ظل موجة السيول التي أجتاحت عدد من محافظات العراق مؤخراً".واضاف البيان ان "العادلي وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية في محافظات البلاد كافة وتوزيع المسؤوليات على السادة المدراء العامين وتواجدهم ميدانياً لتأمين الدعم الالي والهندسي تحسباً لأي طارئ والسيطرة على الاثار التي نتجت عن السيول".واكد العادلي بحسب البيان على "استمرار جهود كوادر الوزارة بالعمل داخل المدن لمساعدة الاهالي بالتخلص من المياه الزائدة وتوجيهها الى الانهر والمبازل".

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