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عاجل| محكمة النقض المصرية تؤيد إعدام 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام
2018/11/25 | 14:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محكمة النقض المصرية تؤيد إعدام 9 وتخفف الحكم إلى السجن المؤبد على ستة آخرين في قضية اغتيال النائب العام

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