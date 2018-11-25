عاجل| محكمة النقض المصرية تؤيد إعدام 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام

2018/11/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة النقض المصرية تؤيد إعدام 9 وتخفف الحكم إلى السجن المؤبد على ستة آخرين في قضية اغتيال النائب العام

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