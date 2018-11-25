2018/11/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف المحور الوطني، مقدام الجميلي، أن "وزارة الدفاع باعتبارها حصة المكون السني، فنحن كممثلين عن هذا المكون فقد رشحنا للوزارة كل من عبدالغني الاسدي وعبدالوهاب الساعدي وطالب شغاتي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف المحور الوطني يكشف عن مرشحيه لوزارة الدفاع!) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف المحور الوطني يكشف عن مرشحيه لوزارة الدفاع!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).