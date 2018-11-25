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تحالف المحور الوطني يكشف عن مرشحيه لوزارة الدفاع!
2018/11/25 | 14:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد النائب عن تحالف المحور الوطني، مقدام الجميلي، أن "وزارة الدفاع باعتبارها حصة المكون السني، فنحن كممثلين عن هذا المكون فقد رشحنا للوزارة كل من عبدالغني الاسدي وعبدالوهاب الساعدي وطالب شغاتي".

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