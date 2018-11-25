English | وظائف


مصادر تكشف عن
2018/11/25 | 14:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رجحت مصادر مطلعة أن تشهد جلسة البرلمان، غدا الاثنين، التصويت على باقي الأسماء والحقائب الوزارية في تشكيلة عادل عبدالمهدي الوزارية، فيما لم تحسم حتى الآن، أسماء أي من وزيري الداخلية والدفاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر تكشف عن "صفقة" سياسية تحل أزمة حقيبة الداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر تكشف عن "صفقة" سياسية تحل أزمة حقيبة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ العثور على 16 عبوة ناسفة وتطهير 20 دارا سكنيا شرقي الانبار
⋙ إنتحلت صفة محامية في العراق لتواجه مصيرها
⋙ الانتهاء من تعديل صلاحيات اللجان النيابية
⋙ الدفاع المدني في النجف يتخذ اجراءات احترازية تحسبا لوصول موجات السيول
⋙ العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون وتطهير طريق ودور سكنية في الأنبار
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | ليث الدليمي: أصدرنا قراراً بحسم موضوع إعادة النازحين وإنهاء ملفهم
⋙ شاهد بالفيديو | نشرة أخبار المنتصف 25-11-2018
⋙ بالصور.. هذا حال منازل قضاء النعمانية في واسط !
الأكثر شيوعا