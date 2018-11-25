مصادر تكشف عن

2018/11/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت مصادر مطلعة أن تشهد جلسة البرلمان، غدا الاثنين، التصويت على باقي الأسماء والحقائب الوزارية في تشكيلة عادل عبدالمهدي الوزارية، فيما لم تحسم حتى الآن، أسماء أي من وزيري الداخلية والدفاع.

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