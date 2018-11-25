العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون وتطهير طريق ودور سكنية في الأنبار

2018/11/25 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد عثرت قيادة عمليات شرق الأنبار اليوم الأحد على عبوات ناسفة وقنابر هاون وطهرت طريقاً ودوراً سكنية.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه إن “قوة من قيادة عمليات شرق الأنبار نفذت عملية أمنية لتطهير منطقة المصالحة، وأسفرت عن تفجير ٤ عبوات ناسفة وتطهير ٢٠ […]

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