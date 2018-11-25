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نائبة تطالب بـ”قانون ينهاض العنف الاسري”
2018/11/25 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد – ناس طالبت النائب هدى سجاد محمود، الاحد، بتشريع قانون مناهض للعنف الاسري، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة للعنف ضد المرأة.

وقالت محمود، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (25 تشرين الثاني 2018)، إننا “نطالب بتشريع قانون مناهض للعنف الاسري، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة”.

وأضافت محمود، أن “على مجلس النواب […]

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