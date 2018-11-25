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الحراك السياسي يسجل تراجعا في مصر
2018/11/25 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  أدى غياب الممارسة السياسية والحزبية الحقيقية في مصر إلى منح مساحة لتصاعد المبارزات الدينية بين أطراف وقوى مجتمعية عديدة، وصلت إلى حد

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