الحراك السياسي يسجل تراجعا في مصر

2018/11/25 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى غياب الممارسة السياسية والحزبية الحقيقية في مصر إلى منح مساحة لتصاعد المبارزات الدينية بين أطراف وقوى مجتمعية عديدة، وصلت إلى حد

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