شركة نفطية إسرائيلية- أميركية تنقب عن النفط في الجولان المحتل

2018/11/25 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت الولايات المتحدة، للمرة الأولى، منتصف الشهر الجاري ضد قرار سنوي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين احتلال إسرائيل هضبة الجولان في

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