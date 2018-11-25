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شركة نفطية إسرائيلية- أميركية تنقب عن النفط في الجولان المحتل
2018/11/25 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صوتت الولايات المتحدة، للمرة الأولى، منتصف الشهر الجاري ضد قرار سنوي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين احتلال إسرائيل هضبة الجولان في

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