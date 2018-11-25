2018/11/25 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم رئيس الجمهورية لقمان الفيلي: نعضّد الدعوة لمكافحة العنف ضد المرأة في أماكن العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/25 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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