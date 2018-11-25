الإنسان يدرك لحظة “موته” وما بعدها!!

2018/11/25 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ يحاول الأطباء والعلماء منذ سنوات اكتشاف ما يحصل للإنسان عندما يموت، وفي هذا السياق قالت دراسة نشرها موقع “لايف ساينس” ونقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية، إن وعي الإنسان يستمر لفترة من الوقت بعد موته.وقالت الدراسة “المخيفة” إن الشخص عندما يموت، فإنه يدرك لحظة موته وما بعدها، لأن دماغه يستمر في العمل، مما […]

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