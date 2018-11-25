اعتقال متهم بالنصب على عشرات المواطنين بقضاء سوق الشيوخ

2018/11/25 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال مطلوب للقضاء بتهمة النصب على عشرات المواطنين.





شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال مطلوب للقضاء بتهمة النصب على عشرات المواطنين.وبين المصدر في حديث لشبكة اخبار الناصرية، ان" الاجهزة الامنية بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار اعتقلت متهما بالنصب والاحتيال على عشرات المواطنين من خلال بيعهم قطع أراضي ومركبات ليست ملكه”، مؤكدا أن " المتهم كان مطلوبا لجهاز الأمن الوطني سابقا".وأضاف، أن " قرار الاعتقال صدر استنادا لإحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

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