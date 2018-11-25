مشاجرة بين اصدقاء تتحول إلى نزاع مسلح شمالي ذي قار 

2018/11/25 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من احتواء نزاعا مسلحا في القضاء خلال الساعات الماضية.





شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من احتواء نزاعا مسلحا في القضاء خلال الساعات الماضية.وأخبر المصدر شبكة اخبار الناصرية، ان" شجارا بسيطا بين صديقين وسط قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار تحول إلى نزاع مسلح بين الطرفين”،.لافتا إلى أن " القوات الأمنية طوقت مكان إطلاق النار وقامت باعتقال متهمين رئيسين بالحادث".وبين المصدر، أن " قرار الاعتقال صدر استنادا لإحكام المادة 413 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".انتهى ت م ع.

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