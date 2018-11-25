كهرباء شمال الناصرية تكشف عن الأضرار التي خلفتها العاصفة بناحية النصر

2018/11/25 | 15:38

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شبكة اخبار الناصرية:

كشف مسؤول إعلام كهرباء شمال الناصرية، عمار ياسر، اليوم الأحد، عن الأضرار التي تسببت بها العاصفة للشبكة الكهربائية في ناحية النصر.





شبكة اخبار الناصرية:كشف مسؤول إعلام كهرباء شمال الناصرية، عمار ياسر، اليوم الأحد، عن الأضرار التي تسببت بها العاصفة للشبكة الكهربائية في ناحية النصر.وذكر ياسر لشبكة اخبار الناصرية، ان " فرع شركة كهرباء شمال الناصرية شكل غرفة عمليات واسعة لمعالجة اضرار العاصفة الهوائية التي ضربت في ساعة متأخرة من ليلة أمس ناحية النصر وخلفت اضرارا كبيرة في الشبكة الكهربائية”.لافتا إلى أن " العاصفة تسببت بسقوط 23 عمودا بين الضغط الواطى والعالي، فضلا عن ثلاث محولات كهربائية ".

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