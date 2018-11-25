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تصديق اعترافات منتحلة صفة محامية روجت معاملات ذوي قتلى الارهابيين
2018/11/25 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد صادقت محكمة تحقيق بعقوبة، اليوم الأحد، اعترافات منتحلة صفة محامية روجت معاملات تعويض لذوي قتلى الإرهابيين في ديالى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “الرشيد نيوز نسخة منه، إن “محكمة تحقيق بعقوبة صادقت اعترافات متهمة تقوم بترويج معاملات لذوي قتلى الإرهاب من خلال التزوير واستحصال منحة ذوي الشهداء”.

واضاف، […]

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