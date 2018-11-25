English | وظائف


الشرطة الاتحادية تحرر مختطفين اثنين في كركوك
2018/11/25 | 15:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تحرر مختطفين اثنين في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تحرر مختطفين اثنين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).


كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ المفوضية تسحب يد “كاكائي” لمدة 60 يوماً وتحيله إلى التحقيق
⋙ وزير الموارد المائية : وضع السيول مسيطر عليه ولدينا خزانات كافية
⋙ نائبة عن البصرة تطالب بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ أهالي "قضاء الفاو" من الأمطار المقبلة
⋙ شاهد بالفيديو | بتوجيه الشيخ الامين ..حركة عصائب أهل الحق أول من وصل الشرقاط لاغاثة المنكوبين جراء السيول
⋙ كيم كارداشيان وزوجها يتبرعان بـ٥٠٠ ألف دولار لضحايا حريق كاليفورنيا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | بتوجيه الشيخ الامين ..حركة عصائب أهل الحق أول من وصل الشرقاط لاغاثة المنكوبين جراء السيول
⋙ شاهد بالفيديو: السيول في بادية السماوة صباح اليوم
⋙ بالصور.. اعصار يفتك بمدرسة ويحولها إلى أنقاض في ناحية النصر شمال الناصرية
الأكثر شيوعا