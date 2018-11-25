English | وظائف


دولة عربية تمول إنشاء إسرائيل أطول خط غاز بالعالم
2018/11/25 | 15:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دولية- كلكامش برس؛ كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن إسرائيل وقعت اتفاقا لمد خط أنابيب بحري لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتمويل من أبو ظبي، حسب القناة.

ووفقا لصحيفة معاريف فإن هذا الاتفاق التاريخي سيسمح ببناء أطول وأعمق خط أنابيب للغاز في العالم.

وأضافت القناة الثانية أن التوصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة عربية تمول إنشاء إسرائيل أطول خط غاز بالعالم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة عربية تمول إنشاء إسرائيل أطول خط غاز بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).


كامل التفاصيل في: كلكامش برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ نائبة عن البصرة تطالب بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ أهالي "قضاء الفاو" من الأمطار المقبلة
⋙ شاهد بالفيديو | بتوجيه الشيخ الامين ..حركة عصائب أهل الحق أول من وصل الشرقاط لاغاثة المنكوبين جراء السيول
⋙ كيم كارداشيان وزوجها يتبرعان بـ٥٠٠ ألف دولار لضحايا حريق كاليفورنيا
⋙ اعتقال العشرات من المطلوبين للقضاء بينهم متهمين بالإرهاب في نينوى
⋙ القبض على ( 19 ) مطلوبا في نينوى
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | بتوجيه الشيخ الامين ..حركة عصائب أهل الحق أول من وصل الشرقاط لاغاثة المنكوبين جراء السيول
⋙ شاهد بالفيديو: السيول في بادية السماوة صباح اليوم
⋙ بالصور.. اعصار يفتك بمدرسة ويحولها إلى أنقاض في ناحية النصر شمال الناصرية
الأكثر شيوعا