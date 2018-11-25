دولة عربية تمول إنشاء إسرائيل أطول خط غاز بالعالم

2018/11/25 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية- كلكامش برس؛ كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن إسرائيل وقعت اتفاقا لمد خط أنابيب بحري لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتمويل من أبو ظبي، حسب القناة.ووفقا لصحيفة معاريف فإن هذا الاتفاق التاريخي سيسمح ببناء أطول وأعمق خط أنابيب للغاز في العالم.وأضافت القناة الثانية أن التوصل […]

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