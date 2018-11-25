الفيلي: نعضد الدعوة لمكافحة العنف ضد المرأة في أماكن العمل

2018/11/25 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار( من أجل مكافحة العنف ضد المرأة في أماكن العمل) ستنطلق حملة لمدة ستة عشر يوماً تبدأ من ٢٥ - تشرين الثاني، لتستمر حتى

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