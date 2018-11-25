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المشهد بين حصارين
2018/11/25 | 15:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احمد صبري

  منذ استخدام الحصار سلاحا لمعاقبة الدول وفرض الارادات وتغيير الأنظمة وسلاح العقوبات تحول الى أداة سياسية في عملية الصراع مرة كان عبر مجلس

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