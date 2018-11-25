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أساطير حول رمز تذكّر الحرب العالمية
2018/11/25 | 15:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زهرة الخشخاش أو الوردة الحمراء، يراها المتجول وسط المملكة المتحدة هذه الأيام على صدور سترات وقمصان المارة والمسؤولين.

وفي بعض الساحات زينت مضيئة بلون

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