أزمة الحكومة في إسرائيل.. كيف انتهت ومن الرابح فيها؟

2018/11/25 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت إسرائيل في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 أزمةً سياسيةً، كادت أن تطيح حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة، وأن تقود إلى إجراء انتخابات

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