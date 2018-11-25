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أزمة الحكومة في إسرائيل.. كيف انتهت ومن الرابح فيها؟
2018/11/25 | 15:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شهدت إسرائيل في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 أزمةً سياسيةً، كادت أن تطيح حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة، وأن تقود إلى إجراء انتخابات

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