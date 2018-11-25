موسكو تدين الهجوم الكيمياوي على حلب السورية

2018/11/25 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت وزارة الخارجية الروسية, اليوم الأحد, قصف الإرهابيين بغاز الكلور مدينة حلب السورية، فيما اعتبرت القصف بأنه يهدف إلى إفشال جهود التهدئة في سورية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي, إن" قصف مدينة حلب الآمنة، الذي نفذه الإرهابيون من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، هو محاولة لمنع تطبيع الحياة في سورية، ويتطلب إدانة غير مشروطة من المجتمع الدولي، لاسيما وأن الأمر يتعلق باستخدام الكلور في الهجوم”.وكانت وكالة "سانا" السورية, قد أشارت في وقت سابق من اليوم الأحد, إلى أن 107 مدنيين على الأقل أصيبوا بحالات اختناق تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، بعضها احتاج لدخول العناية المشددة نتيجة الهجوم الكيميائي على أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في حلب".انتهى..م.ر

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