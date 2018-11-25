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مجلس مفوضية الانتخابات يصادق على منح اجازة تأسيس لعشرة احزاب جديدة
2018/11/25 | 15:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

صادق مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، على منح اجازة تأسيس لعشرة احزاب جديدة.

وذكر بيان صادر عن مجلس المفوضين ورد لشفق نيوز ان المجلس قرر المصادقة على منح عشرة اجازات تأسيس في اجتماع له يوم الخميس الموافق 22/11/2018، مؤكدا ان تلك الاحزاب قد استكملت جميع الاجراءات وتطبيقها التعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون الاحزاب السياسية المشرع من قبل مجلس النواب.

ودعا المجلس في بيانه جميع الاحزاب المتقدمة لغرض التأسيس والتي قطعت المدة القانونية لغرض استكمال الاجراءات المتعلقة بالتسجيل تمهيدا لتسليمهم اجازات التأسيس.

يذكر ان قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 قد شرعه مجلس النواب وبدأت المفوضية العمل بموجبه بعد ان تم نشره في الجريدة الرسمية وتقدمت الاحزاب السياسية التي تروم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لغرض التسجيل وفقا للاجراءات والتعليم وقواعد السلوك التي اصدرتها المفوضية والعمل مستمر في هذا المجال.

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