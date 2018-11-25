واع/ القبض على تاجرين للمخدرات في الرطبة

2018/11/25 | 15:41

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25/11/2018 15:24:00 PM | عدد القراءات : 22

واع/بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، القت القبض على اثنين من تجار المخدرات في قضاء الرطبة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى القت القبض على اثنين من تجار المخدرات في قضاء الرطبة بالأنبار".

واضافت ان "هؤلاء من تجار المخدرات الذين تبحث عنهم الاجهزة الامنية في المحافظة ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق احكام المادة 28 مخدرات".

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