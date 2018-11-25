الموارد المائية تؤكد السيطرة على الوضع المائي الوارد من شرقي البلاد

2018/11/25 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]اكدت وزارة الموارد المائية أن الوضع المائي مطمئن وان السيول التي وردت من الجهة الشرقية للعراق مسيطر عليها وبدأت بالانحسار ووجهت نحو خزنها في هور الشويجة وتصريفها الى نهر دجلة من فتحتي النشامة وام الجري.وذكر بيان لمركز الاعلام الحكومي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم انه" تم عقد اجتماع طارئ ترأسه وزير الموارد المائية جمال العادلي لخلية الازمة المشكلة لدرء خطر الفيضان بحضور المسؤولين في الوزارة المعنيين بالشأن المائي، في ظل موجة السيول التي أجتاحت عدد من محافظات العراق مؤخراً".ووجه العادلي بحسب البيان " بتشكيل غرفة عمليات مركزية في محافظات البلاد كافة وتوزيع المسؤوليات على السادة المدراء العامين وتواجدهم ميدانياً لتأمين الدعم الالي والهندسي تحسباً لأي طارئ والسيطرة على الاثار التي نتجت عن السيول".وأكدً" استمرار جهود كوادر وزارته بالعمل داخل المدن لمساعدة أهالي المدن بالتخلص من المياه الزائدة وتوجيهها الى الانهر والمبازل".

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