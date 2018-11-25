النفط: تجهيز نينوى وصلاح الدين المتضررة جراء السيول بالمشتقات النفطية والمستلزمات الضرورية

2018/11/25 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، استمرار تشكيلاتها في تقديم الدعم اللوجستي والمادي لاهالي المحافظات ومخيمات النازحين المتضررة جراء الامطار والسيول تنفيذا لتوجيهات الحكومة والوزارة .وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسيران، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “ملاكات الشركات وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير […]

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