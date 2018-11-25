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في اربيل... حملة لاتلاف الادوية المنتهية الصلاحية والمهربة
2018/11/25 | 15:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قائممقامية قضاء اربيل ، اليوم الاحد، عن اغلاق ٢٠ صيدلية و مصادرة طن من الادوية المنتهية الصلاحية و المهربة في المحافظة.

وقال رئيس لجنة التفتيش والمتابعة الخاصة بالادوية و قائمقام أربيل نبز عبد الحميد، لوكالة النبأ للاخبار، "اغلقت ٢٠ صيدلية ومصادرة طن من الادوية المنتهية الصلاحية"

واضاف، انه "تم بتفتيش ٣٥ صيدلية وتم اغلاق عدد كبير من الصيدليات المخالفة للشروط القانونية".

واشار عبد الحميد الى، ان مصادرة الادوية من التي لا تحمل "أي بدون لاصق وزارة الصحة في اقليم كردستان".

واكد رئيس لجنة التفتيش، اننا "وبهدف الحفاظ على السلامة العامة لمواطنينا قمنا بحملات تفتيشية مفاجئة واغلاق الكثير من الصيدليات المخالفة".

تحرير: عامر الشيباني

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