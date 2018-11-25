بينيتيز يبعث بخطاب للاتحاد الإنجليزي ليشكو من عدم التساوي مع جوارديولا

2018/11/25 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب الإسباني رافايل بينيتيز المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد قد خاطب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للتعبير عن غضبه من عدم تغريم مواطنه بيب جوارديولا بمبلغ مالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن بينيتيز غاضب من التمييز في التعامل بينه وبين المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

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وكان بينيتيز قد أكد على ثقته في التحكيم رغم ذلك تم تغريمه مبلغ 60 ألف جنيه إسترليني بعد تعليقه الحكم أندري مارينير.

تصريحات بينيتيز كانت ردًا منه على اللاعب ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الذي هاجم الحكم في نفس المباراة وأكد أنه لم يوفر له الحماية المناسبة.

وكان جوارديولا قد دافع أيضًا عن حكم مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي بعد أن تم اتهامه بتشجيع مانشستر يونايتد وأبدى البعض مخاوف من عدم إدارته للمباراة بحيادية.

وقال بيب وقتها: "سيد تايلور سيحاول أن يقدم مباراة جيدة، إذا كان محب لمانشستر يونايتد أو لسيتي، كل شخص يمكنه يكون مشجع لفريق ما، تلك لست مشكلة".

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جدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي اكتفى بتحذير بيب جوارديولا من التعليق على الحكام بشكل عام في أي مناسبة بدلًا من تغريمه على غرار مواطنه بينيتيز.





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