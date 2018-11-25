ماني قبل مواجهة باريس: أشجع مارسيليا

2018/11/25 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أفصح الجناح السغالي، ساديو ماني، عن هوية فريقه المفضل في فرنسا، قبل مواجهة فريقه ليفربول، مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويسافر ليفربول من أجل مواجهة باريس سان جيرمان، على أرضية حديقة الأمراء، من أجل ضمان بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية.

ماني تحدث لتيلفوت الفرنسية عن بطل فرنسا الذي يأتي خلفه في الترتيب: "أنها مباراة هامة، مبابي، نيمار، كافاني، حتى مع المدافعين، فريق مبهر، لكن اللعب الجماعي لنا أمر رائع، نقوم بكل شيء سويًا، هذا ما يجعلنا أقوياء، لن يكون لقاء سهل أمام باريس لكن مع ليفربول كل شيء ممكن".



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وعن فريقه المفضل في فرنسا: "أنا أدعم مارسيليا، أنا أحب هذا النادي، وأشاهد مبارياته دائمًا".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 25, 2018ويتفوق باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة على مارسيليا في جميع المواجهات بالمسابقات المحلية.

وعن كيليان مبابي: "أنه لاعب رائع ويتطور بشكل سريع، هذا جيد لمنتخب فرنسا، لقد ساهم في فوزهم بكأس العالم، أنه أمر رائع له".

هل يكون ثلاثي لاتسيو السبيل لإنقاذ ميلان؟ويتصدر ليفربول الترتيب رفقة نابولي برصيد 6 نقاط، ويأتي باريس سان جيرمان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ثم النجم الأحمر برصيد 4 نقاط.





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