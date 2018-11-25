هل تكون الإصابات أزمة سولاري الأكبر في ريال مدريد؟

2018/11/25 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر أعاد سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، نتائج الفريق إلى مستويات أفضل بعد أن تراجعت نتائج الملكي خلال فترة جولين لوبيتيجي.

الفريق قدّم نتائج إيجابية في أول 4 مباريات مع سولاري قبل أن يسقط أمام إيبار بثلاثية نظيفة.

تحليل - لأن الفوز بالمرتدات لا يتكرر دائمًا يا ريال مدريدوبين جميع الأزمات التي يعاني منها النادي الملكي، وبالأخص على الصعيد الدفاعي، إلا أنّ هناك مشكلة كبيرة تواجه سولاري خلال الفترة الأخيرة ألا وهي الإصابات.



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فمنذ انطلاق الموسم الحالي تعرض 10 لاعبين للإصابة وكلهم في مراكز هامة للفريق وبالأخص على الصعيد الدفاعي.

وفي آخر مباراتين لريال مدريد ضد سيلتا فيجو قام سولاري بإجراء 4 تغييرات من أصل 6 اضطراريًا بسبب الإصابة.

ومع بداية الموسم، واجه الميرينجي إصابة لخيسوس فاييخو ومن بعدها تعرض رافائيل فاران ومارسيلو وداني كارفاخال للإصابة ليجد الفريق نفسه دون أي مدافع.

وأضطر ريال مدريد للاعتماد على ناتشو في قلب الدفاع وألفارو أودريوزولا بديلًا لكارفاخال والشاب سيرجيو ريجيلون.

تهانينا للنجم الإسباني تشابي ألونسو بمناسبة عيد ميلاده🎂🎉حقق مع ليفربول 🏆🏆🏆🏆حقق مع المنتخب الإسباني 🏆🏆🏆حقق مع ريال مدريد 🏆🏆🏆🏆🏆حقق مع بايرن ميوينخ 🏆🏆🏆🏆🏆Felicidades 😍😍@XabiAlonso pic.twitter.com/4xuDJpVQe8

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 25, 2018إصابة أخرى لناتشو فيرنانديز دفعت سولاري للاعتماد على خافي سانشيز من الأكاديمية.

الإصابات أيضًا ضربت كاسيميرو وكذلك ناتشو، ومع عودة مارسيلو وكارفاخال من الإصابة تعرض ألفارو وريجيلون للإصابة بجانب كيلور نافاس.

سولاري الخادع وصدمة رونالدو وزيدان وأبرز ردود الفعل على خسارة ريال مدريدومع ضعف دكة البدلاء وكثرة المباريات والمنافسة فإن النادي الملكي يحتاج لعودة جميع المصابين حتى لا يزيد الطين بلة.

فكيف يتعامل سولاري مع هذه الأزمة؟

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