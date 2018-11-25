الكويت تدشن أول مركبة تعمل بالوقود الصلب في البلاد

2018/11/25 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters SIMON DAWSON

سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تدشين أول مركبة كهربائية في البلاد تعمل بواسطة الوقود الهيدروجيني الصلب المنبعث من مساحيق نانونية.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع للمعهد أسامة الصايغ، إن "برنامج تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة التابع للمركز نجح في تدشين النموذج الأولي التجريبي لمركبة كهربائية تعمل بواسطة الوقود الهيدروجيني الصلب".

وأضاف الصايغ أن "المساحيق المستخرج منها الوقود الهيدروجيني، يجري تحضيرها بمعامل المركز لمركبات هيدريدات الماغنسيوم المحفزة كيميائيا بواسطة حبيبات فائقة النعومة لسبيكة الفلز الزجاجي (zrnipd).

وأوضح أن "التجربة تقع ضمن مشروع بحثي ممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي بدأ العمل به عام 2016، ويستمر حتى نهاية يناير 2019".

من جهته، أكد رئيس المشروع ومدير برنامج تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة محمد الإسكندراني، أن المتراكبة النانونية المستخدمة في إمداد المركبة بالطاقة الكهربائية اللازمة من خلال خلية وقود، قدرتها ألف واط، وأنها حازت على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2016.

المصدر: كونا

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