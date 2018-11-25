English | وظائف


شاهد بالفيديو | وثائق ُحصريةٌ حصلت عليها قناةُ العهد بشأن تلف الـ 7 مليارات دينار
2018/11/25 | 16:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | وثائق ُحصريةٌ حصلت عليها قناةُ العهد بشأن تلف الـ 7 مليارات دينار

مصدر الفيديو: dC6hxpOPmUk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | وثائق ُحصريةٌ حصلت عليها قناةُ العهد بشأن تلف الـ 7 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | وثائق ُحصريةٌ حصلت عليها قناةُ العهد بشأن تلف الـ 7 مليارات دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).


كامل التفاصيل في: قناة العهد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عاصمة أوروبية تسمح بارتداء النقاب
⋙ تقرير حقوقي يفضح جرائم ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية ضد المرأة اليمنية
⋙ قوات أمريكية وكردية تعتقل أبرز مساعدي زعيم «داعش» في دير الزور
⋙ هزائم تميم تتوالى.. بورصة قطر تنهي تعاملات الأحد بخسائر فادحة
⋙ الحداد يدعو الاطراف السياسية الى الاسراع في تسمية مرشحيهم للوزارات الشاغرة
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع استبرق الربيعي - 2018/11/25
⋙ شاهد بالفيديو | تنسيقية أصحاب العقود الوزارية والأجور اليومية تطالب بتثبيتها على الملاك الدائم
⋙ بالصور.. حركة سفر متواصلة في مطار بغداد الدولي
الأكثر شيوعا