2018/11/25 | 16:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | وثائق ُحصريةٌ حصلت عليها قناةُ العهد بشأن تلف الـ 7 مليارات دينار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | وثائق ُحصريةٌ حصلت عليها قناةُ العهد بشأن تلف الـ 7 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dC6hxpOPmUk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | وثائق ُحصريةٌ حصلت عليها قناةُ العهد بشأن تلف الـ 7 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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