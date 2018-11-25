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المثنى تشكو عدم انجاز 106 مدرسة أحيلت لوزارة الصناعة
2018/11/25 | 16:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ متابعة عزت لجنة التربية في مجلس محافظة المثنى، اليوم الأحد، التلكؤ الحاصل في ملف الأبنية المدرسية في المحافطة إلى عدم أكمال 106 مدرسة كانت قد أحيلت إلى وزارة الصناعة والمعادن ولم تنجز حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة سعد كاظم لراديو المربد وتابعته “الرشيد نيوز” إن المحافظة تعاني من عدم كفاية الأبنية المدرسية بسبب […]

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