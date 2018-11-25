2018/11/25 | 16:58

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حضر العاهل الأردني الملك عبداالله الثاني وعائلته أمس السبت، حفل تخرج ابنته الأميرة سلمى، من دورة عسكرية في أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية، البريطانية.



وظهرت الأميرة الشابة خلال الحفل بالزي العسكري الكامل، والتقطت صورًا تذكارية برفقة عائلتها التي حضرت بالكامل باستثناء شقيقها الأصغر هاشم.



وتعتبر كلية ساندهيرست من الكليات العسكرية العريقة التي خرّجت العديد من أبناء العائلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملك الأردن في حفل تخريج ابنته من أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية وكالة الصدى نيوز الاخبارية.

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