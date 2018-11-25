مصر للطيران تطرح أسعاراً تنافسية للسفر من وإلى كل من البرتغال وبولندا

2018/11/25 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

في إطار خططها لتوفير المزيد من مميزات السفر إلى العديد من النقاط حول العالم خارج شبكة خطوطها التي تمتد إلى أكثر من 70 نقطة حول العالم، أعلنت مصر للطيران عن طرح أسعارًا تنافسية للسفر من و إلى مدينة لشبونة البرتغالية بالمشاركة بالرمز على الرحلات اليومية التي تٌسيرها شركة TAP AIR Portugal العضو بتحالف ستار وذلك عبر كل من مطار روما وميلانو ومدريد وبرشلونة وفرانكفورت وميونخ وفيينا وأمستردام ولندن وبروكسل.كما طرحت مصر للطيران أسعارًا تنافسية للسفر من وإلى مدينة وارسو البولندية بالمشاركة بالرمز مع شركة Lot Polish العضو بتحالف ستار وذلك عبر مطاري ميلانو وبودابست.وكذلك يمكن لعملاء مصر للطيران المسافرين على متن هذه الرحلات الاستفادة بالحصول على أميال سفر أو استخدام أميالهم وكذلك إمكانية استخدام استراحات درجة رجال الأعمال بمطاري لشبونة ووارسو أو بمطارات الربط الأخرى طبقًا لشروط وقواعد برنامج المسافر الدائم لمصر للطيران EGYPTAIR Plus.هذا ويمكن للعملاء الاستفادة من عروض الشركة من وإلى المدينتين اعتبارا من اليوم وحتى 31 ديسمبر 2018 وذلك عن طريق إصدار تذاكرهم عبر الموقع الالكتروني لمصر للطيران www.egyptair.com أو تطبيقات مصر للطيران على الهواتف الذكية أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

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