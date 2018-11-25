طلب نيابي بخصوص مجزرة سبايكر

2018/11/25 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف سائرون علي غاوي، اليوم الأحد، عن تقديم طلب موقع من 50 نائبا الى رئاسة مجلس النواب لإعادة فتح ملف مجزرة سبايكر الذي راح ضحيته أكثر من 1700 شاب عراقي في حزيران 2014.

وقال غاوي في تصريح صحفي تابعته "الاتجاه برس" إنه "تم تقديم طلب موقع من 50 نائبا الى رئاسة مجلس النواب خلال جلسة امس تتضمن ادراج فقرة في جدول الاعمال لمناقشة تشكيل لجنة تحقيقية لاعادة فتح ملف مجزرة سبايكر".

وأضاف أن "الطلب جاء على خلفية تسلمنا أكثر من 10 مطالبات من ذوي شهداء المجزرة الذين يتظاهرون باستمرار أمام المنطقة الخضراء"، مبينا أن "من أبرز مطالب ذوي الشهداء هو فتح الملف وإحالة المتسببين إلى القضاء واعتبار أبنائهم شهداء من الدرجة الأولى".

وأكد غاوي، ان "الطلب سيتم إدراجه في جلسة مجلس النواب ليوم غد أو الجلسات المقبلة ليتم مناقشته والتصويت عليه".

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