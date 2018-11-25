2018/11/25 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | اهم اخبار العراق اليوم 25-11-2018 - قناة التغيير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | اهم اخبار العراق اليوم 25-11-2018 - قناة التغيير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: heXqo1dmR-M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | اهم اخبار العراق اليوم 25-11-2018 - قناة التغيير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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